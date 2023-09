US-Soldat King nach Ausweisung aus Nordkorea in USA angekommen

Photo : YONHAP News

Der nach einem illegalen Grenzübertritt nach Nordkorea inzwischen ausgewiesene US-Soldat Travis King ist am Donnerstag (Ortszeit) in den USA eingetroffen.Das berichteten der Sender CNN und die Nachrichtenagentur AP.Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, dass King in einem Militärkrankenhaus einer Reihe medizinischer Untersuchungen im Hinblick auf seine körperliche und psychische Gesundheit unterzogen werde. Danach werde er über seinen Grenzübertritt nach Nordkorea berichten.Laut AP habe das US-Heer nur entschieden, dass King ein unerlaubtes Entfernen von der Truppe begangen habe, und habe ihn noch nicht als Deserteur eingestuft. Es sei deshalb noch ungewiss, welche disziplinarischen Maßnahmen ihn erwarten würden.Nordkorea hatte am Mittwoch 71 Tage nach dem Grenzübertritt des US-Soldaten die Entscheidung bekannt gegeben, ihn des Landes zu verweisen. King wurde in China der US-Seite übergeben und danach über Südkorea in die USA gebracht.