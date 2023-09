Südkorea schafft es erneut nicht in Anleiheindex WGBI

Photo : KBS News

Südkorea ist die Aufnahme in den World Government Bond Index (WGBI) erneut nicht gelungen.Das südkoreanische Finanzministerium gab am Freitag bekannt, dass der Indexanbieter FTSE Russel Südkorea auf der Beobachtungsliste belassen habe.Branchenbeobachter meinen, dass im Falle von Südkoreas Aufnahme in den WGBI ausländische Investitionen in dessen Staatsanleihen fließen und die Glaubwürdigkeit von Staatsanleihen erhöht würden.Südkorea war im vergangenen September auf die Beobachtungsliste für eine potenzielle Aufnahme in den WGBI gesetzt worden, schaffte es aber im März nicht in den Index.WGBI zählt zu den drei führenden Anleiheindizes der Welt.