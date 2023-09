Südkorea zum 19. Mal in IAEA-Gouverneursrat gewählt

Photo : YONHAP News

Südkorea ist zum 19. Mal in den Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gewählt worden.Das gab das Außenministerium in Seoul am Donnerstag bekannt.Auf der 67. IAEA-Generalkonferenz am Mittwoch (Ortszeit) in Wien wurde Südkorea als Vertreter der Regionalgruppe Fernost für die Amtszeit 2023 bis 2025 in den Rat gewählt.Das Außenministerium kündigte an, dass Südkorea aktiv an den Diskussionen der IAEA, einschließlich der nordkoreanischen Nuklearfrage und über kontaminiertes Wasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima, teilnehmen werde. Das Land werde die Kooperation mit der IAEA verstärken und seine internationalen Beiträge im Bereich der Kernenergie steigern.Der IAEA-Gouverneursrat besteht aus 35 Mitgliedern, darunter 13 vom Rat ernannte Mitglieder und 22 von der Generalkonferenz gewählte Mitglieder. Von den 22 gewählten Mitgliedern sind 20 regionale Vertreter und zwei rotierende Mitglieder.