Präsident Yoon empfängt Opfer der Atombombenabwürfe in Japan zum Mittaggessen

Staatspräsident Yoon Suk Yeol hat zum heutigen Erntedankfest Chuseok die koreanischen Opfer der Atombombenabwürfe in Japan zum Mittagessen eingeladen.Im Blauen Haus in Seoul sagte Yoon bei der Begrüßung, es habe 78 Jahre gedauert, sie nach Seoul einzuladen. Mehrere zehntausend Opfer der Atombombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg hätten damals ihr Zuhause oder gar das Leben verloren.Der Staatschef sei sich bewusst, dass die verschlechterten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan ihnen ebenfalls Schwierigkeiten bereiteten. Die Regierung wolle sich von den Schmerzen der Auslandskoreaner in Japan nicht abwenden, so Yoon weiter.Am Mittagessen mit dem Präsidenten nahmen 85 in Japan und Korea lebende Strahlenopfer des Zweiten Weltkriegs und ihre Familienangehörigen teil.Anlässlich des koreanischen Erntedankfestes Chuseok hatte die Agentur für Auslandskoreaner die in Japan lebenden koreanischen Opfer der Atombombenabwürfe zu einem sechstägigen Besuch in Südkorea eingeladen.