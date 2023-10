Ehemalige österreichische Krankenschwester für Leprapatienten auf Sorok ist tot

Photo : YONHAP News

Eine ehemalige österreichische Krankenschwester, die rund 40 Jahre lang Leprapatienten auf der südkoreanischen Insel Sorok betreut hatte, ist in Österreich verstorben.Margaret Pissarek sei am 29. September in einem Krankenhaus in Innsbruck an einem plötzlichen Herzstillstand gestorben, teilte Priester Kim Yeon-jun vom Erzbistum Gwangju der römisch-katholischen Kirche am Samstag mit. Sie wurde 88 Jahre alt.Pissarek war im Jahr 1959 auf Vermittlung der Hilfsorganisation Damien Foundation auf die Insel Sorok in der Provinz Süd-Jeolla entsandt worden. Auch nach dem Ende des offiziellen Entsendezeitraums blieb sie auf der abgelegenen Insel und betreute gemeinsam mit Krankenschwester Marianne Stöger als Freiwillige fast 40 Jahre lang Menschen mit Morbus Hansen.Als sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte, kehrten beide Krankenschwestern im November 2005 nach Österreich zurück. In einem Brief teilten sie mit, dass sie den Menschen auf der Insel nicht zur Last fallen wollten.