Nordkorea kritisiert IAEA-Resolution zu seinem Atomwaffenprogramm

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) dafür kritisiert, eine Resolution gegen sein Atomwaffenprogramm verabschiedet zu haben.Erneut sei eine Resolution gegen Nordkorea ausgeheckt worden, hieß es.Man verurteile das abnormale Verhalten der IAEA und lehne es resolut ab. Die IAEA sei zu einer vollständig in Diensten der USA stehenden Organisation degradiert worden, sagte ein Sprecher des nordkoreanischen Ministeriums für Kernenergieindustrie in einer Stellungnahme am Montag. Er warf der IAEA vor, auch die Wahrung der Unparteilichkeit, eine elementare Aufgabe als internationale Organisation, aufgegeben zu haben.Mit Verweis auf Nordkoreas Austritt aus der IAEA im Jahr 1994 betonte er, dass die Organisation weder die Befugnis noch einen Grund habe, sich in Nordkoreas Ausübung seiner Souveränität einzumischen.Die IAEA verabschiedete auf ihrer Generalkonferenz am 29. September in Wieneine Resolution, in der Nordkorea zur Aussetzung seines Atomwaffenprogramms aufgefordert wird.