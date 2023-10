Seoul: Nordkorea wird niemals als Atommacht anerkannt

Photo : KBS News

Das südkoreanische Außenministerium hat am Sonntag erklärt, dass Nordkorea niemals als Atomwaffenstaat anerkannt werde. Das Ressort warnte auch vor einer Verschärfung der Sanktionen.Damit reagierte das Ministerium auf eine Stellungnahme der nordkoreanischen Außenministerin Choe Son-hui vom Samstag, die behauptete, dass der Besitz von Atomwaffen die Ausübung von Souveränität darstelle.Die internationale Gemeinschaft verbiete Nordkorea eindeutig die Entwicklung von Nuklearwaffen und Raketen, sagte ein Beamter des Außenministeriums in Seoul. Unabhängig von Nordkoreas Handlungen und Behauptungen werde sein Besitz von Atomwaffen niemals anerkannt werden, und die Sanktionen der internationalen Gemeinschaft würden weiter verschärft.In ihrer über die Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme wies Choe darauf hin, dass die USA und weitere Länder auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am 29. September die Festschreibung der Politik zum Ausbau der Atomstreitmacht in der Verfassung Nordkoreas kritisiert hätten. Das stelle eine eklatante Einmischung in innere Angelegenheiten eines souveränen Staates dar, prangerte sie an.