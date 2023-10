Kim Jong-un schickt Xi Jinping Gratulationsbotschaft zum Nationalfeiertag Chinas

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Sonntag eine Gratulationsbotschaft zum 74. Nationalfeiertag Chinas an den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping geschickt.Laut dem Organ der Arbeiterpartei Nordkoreas „Rodong Sinmun“ schrieb Kim darin, dass das chinesische Volk seit der Gründung der Volksrepublik China um die Kommunistische Partei Chinas fest vereint sei und energisch für den Aufbau des Sozialismus und den Wohlstand der Nation gekämpft habe.Der russische Präsident Wladimir Putin schickte ebenfalls am Sonntag eine Gratulationsbotschaft zum 74. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China an Xi.Laut russischen Medien wie TASS und Sputnik schrieb Putin, er sei zuversichtlich, dass ihre bevorstehenden Gespräche während des internationalen „Ein Gürtel und eine Straße“-Forums die gesamte Bandbreite der konstruktiven russisch-chinesischen Beziehungen erweitern und die Sicherheit in der ganzen Welt gewährleisten würden.