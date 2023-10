Südkorea verzeichnet im September Handelsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im September den vierten Monat in Folge einen Überschuss in der Handelsbilanz verzeichnet.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Sonntag schrumpfte das Exportvolumen im September gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozent auf 54,66 Milliarden Dollar.Das Importvolumen sackte im selben Zeitraum um 16,5 Prozent auf 50,96 Milliarden Dollar ab.Zurückgeführt wird dies vor allem auf den starken Rückgang der Energieimporte von über 30 Prozent infolge des gesunkenen globalen Ölpreises.Aufgrund des stärkeren Rückgangs bei den Einfuhren als bei den Ausfuhren wurde in der Handelsbilanz ein Überschuss von 3,7 Milliarden Dollar verbucht.Daher wird auch von einem rezessionsbedingten Überschuss gesprochen. Die Regierung erklärte jedoch, dass die Volkswirtschaft von einer Rezession weit entfernt sei. Die Ausfuhren stünden außerdem kurz davor, ins Plus zu drehen.