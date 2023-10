Vereinigungsminister wirft Nordkorea Vereinbarungsbruch nach Erhalt von Unterstützung vor

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Vereinigungsminister Kim Yung-ho hat Nordkorea davor gewarnt, Unterstützung anzunehmen und sich anschließend nicht an Vereinbarungen zu halten.Dies funktioniere nicht mehr und niemand dürfe erwarten, dass die Regierung Yoon Suk Yeol einen solchen Teufelskreis akzeptiere, sagte Kim am Sonntag (Ortszeit) bei einer Diskussionsveranstaltung in Berlin.Organisator war die dortige Zweigstelle des südkoreanischen Beirats für friedliche Wiedervereinigung. Die nukleare Bedrohung durch Nordkorea bestehe seit 30 Jahren fort, sagte der Minister weiter.Kim besucht vom 28. September bis 4. Oktober Großbritannien und Deutschland.Er wird am 3. Oktober als Vertreter der südkoreanischen Regierung an den Feierlichkeiten zum 33. Tag der Deutschen Einheit in Hamburg teilnehmen.