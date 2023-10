Internationales Nordkorea beschuldigt USA der Verwicklung in Nord-Stream-Explosionen

Nordkorea hat sich der Behauptung Russlands angeschlossen, dass die USA in die Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream vor einem Jahr verwickelt gewesen seien.



Kim Jong-gyu, Generaldirektor für Russland-Angelegenheiten im nordkoreanischen Außenministerium, behauptete, es seien der Reihe nach unwiderlegbare Beweise dafür veröffentlicht worden, dass die USA und der Westen hinter dem Vorfall steckten. Das habe internationale Kritik ausgelöst, hieß es in einer Stellungnahme des Beamten, die heute über die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA veröffentlicht wurde.



Es konnte bisher nicht festgestellt werden, wer für die Nord-Stream-Explosionen, die sich im September letzten Jahres nach der russischen Aggression gegen die Ukraine ereigneten, verantwortlich ist.



Ein Kreml-Sprecher sagte am 26. September, es sei wichtig zu betonen, dass die USA und Großbritannien auf irgendeine Weise in diesen Terroranschlag verwickelt seien.