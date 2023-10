Washington fordert Chinas Einflussnahme für Nordkoreas Rückkehr zur Diplomatie

Photo : YONHAP News / AP

Das US-Außenministerium hat die Rolle Chinas in Bezug auf Nordkorea unterstrichen.China befinde sich in einer einzigartigen Position, seinen Einfluss auf Nordkorea zu nutzen, um es zu deeskalierenden Schritten und zur Rückkehr zur Diplomatie zu drängen, sagte Ministeriumssprecher Matthew Miller am Montag (Ortszeit) vor der Presse.Man sehe zwar nicht, dass Nordkorea bereit sei, solche Schritte zu unternehmen. Die USA würden jedoch China weiterhin ermutigen, seinen Einfluss so weit wie möglich zu nutzen, sagte Miller.Der Sprecher sagte weiter, Washington sei immer noch besorgt über die gestärkten Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea, insbesondere über einen möglichen Waffentransfer von Nordkorea nach Russland oder von Russland nach Nordkorea.Miller wollte außerdem Medienberichte nicht bestätigen, nach denen die USA Russland mitgeteilt hätten, dass Washington Präsident Wladimir Putin zum APEC-Gipfel im November in San Francisco nicht einladen wolle. Er habe nichts, was er über Einladungen sagen möchte, sagte der Sprecher. Die USA würden ihre Verpflichtungen als Gastgeber erkennen, aber sie würden ihre Sanktionsregeln bei der Vergabe von Einladungen respektieren.