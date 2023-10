Südkoreas Botschafter warnt vor nordkoreanisch-russischer Kooperation im Militärbereich

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische UN-Botschafter Hwang Joon-kook hat vor einer Kooperation zwischen Nordkorea und Russland im Militärbereich gewarnt.Sollte die nordkoreanisch-russische Kooperation zu Nordkoreas Massenvernichtungswaffenprogramm und zu dessen militärischer Stärke beitragen, würde dies einen Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstellen, sagte Hwang am Montag (Ortszeit). Die Äußerung machte er auf einer Sitzung des Ersten Ausschusses der UN-Generalversammlung in New York.Nordkoreas anhaltendes Streben nach Programmen für Atomwaffen und ballistische Raketen, ganz zu schweigen von seinen fortgesetzten (Raketen)starts, stelle einen klaren Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar, hieß es.Der Diplomat fügte hinzu, Südkorea werde als nichtständiges Mitglied des Sicherheitsrats für die Amtszeit 2024 bis 2025 seine Verpflichtungen verantwortungsvoll erfüllen, die für die Sicherstellung des internationalen Friedens notwendig seien.