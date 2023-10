Vereinigungsminister kündigt hartes Vorgehen gegen Weitergabe russischer Militärtechnologie an Nordkorea an

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Vereinigungsminister Kim Yung-ho hat ein hartes Vorgehen gegen eine mögliche Weitergabe von Waffen- oder Militärtechnologie Russlands an Nordkorea angekündigt.Sollte Russland Nordkorea Waffen- oder Militärtechnologie zur Verfügung stellen, würde dies eine direkte Bedrohung für Südkorea darstellen. Dann könne Südkorea nicht umhin, mit Härte darauf zu reagieren, sagte Kim am Montag (Ortszeit) bei einer Mittagsrunde mit südkoreanischen Korrespondenten in Berlin.Die ukrainische Regierung habe bestätigt, dass Nordkorea Waffen wie Bomben an Russland geliefert habe. Sollte Russland im Gegenzug Technologie an Nordkorea weitergeben, wäre dies aus südkoreanische Sicht eine eindeutige Provokation, hieß es.Zur deutschen Wiedervereinigung äußerte Kim, der Schlüssel dazu sei die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Menschen in Ostdeutschland gewesen. Sie hätten deutlich gemacht, dass sie nicht in einer Diktatur leben könnten. Die demokratische Regierung und das Parlament von Ostdeutschland hätten freiwillig entschieden, dass sie mit Westdeutschland eins werden wollten.Südkorea sollte sein Augenmerk darauf richten, dass Westdeutschland durch eine konsequente, unparteiliche Politik Bedingungen hierfür geschaffen habe, betonte Kim.