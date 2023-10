Premier Han stellt Weg zu neuem Korea in Aussicht

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat erklärt, dass Südkorea sich an einem Scheideweg zwischen einem Sprung nach vorn und einem Rückschritt befindet.Man werde erneut die Fähigkeiten des Volks sammeln, um den Weg für eine neue Republik Korea zu ebnen, sagte Han heute bei einer Feier zum nationalen Gründungstag Gaecheonjeol in Seoul.Südkorea mache jetzt große Fortschritte zu einem Land, das in vielen Bereichen im internationalen Rampenlicht stehe. Man könne jedoch nicht nur optimistisch sein, äußerte Han.Han versprach, durch neue Industrien und technologische Innovationen einen neuen Sprung der südkoreanischen Wirtschaft nach vorn zu fördern.Die Erholung der gefühlten Konjunktur verzögere sich aufgrund der in- und externen Unsicherheiten. Der Wettbewerb um die technologische Vorherrschaft, die Neuordnung der globalen Lieferketten und der Wandel der Bevölkerungsstruktur stellten große Bedrohungen für die Nachhaltigkeit der Volkswirtschaft dar. Krisen würden jedoch zu neuen Chancen, fügte er hinzu.