Politik Präsident von Kap Verde äußert Erwartung für Kooperation mit Südkorea

Der Präsident des afrikanischen Staates Kap Verde hat die Erwartung für eine Stärkung der Zusammenarbeit mit Südkorea geäußert.



Die entsprechende Äußerung machte Präsident José Maria Neves beim Treffen mit dem südkoreanischen Industrieminister Bang Moon-kyu. Dieser hatte den vor der Westküste Afrikas liegenden Inselstaat besucht und dort um Unterstützung für die Bewerbung der südkoreanischen Stadt Busan um die Expo 2030 gebeten.



Nach Angaben des Industrieministeriums am Dienstag kam Neves am 29. September mit Bang zusammen, der als Sondergesandter von Präsident Yoon Suk Yeol dorthin reiste.



Neves sagte, er messe dem Besuch der südkoreanischen Delegation große Bedeutung bei, weil er sich eine enge Kooperation mit Südkorea bislang nur vorgestellt habe.



Beide Seiten diskutierten dabei über die Kooperation in der Landwirtschaft, die wirtschaftliche Kooperation im Privatsektor, Handel und Investitionen sowie die Zusammenarbeit in der Energieinfrastruktur.



Bang übermittelte ein Schreiben von Präsident Yoon, in dem dieser um Unterstützung für Busans Expo-Bewerbung bat.