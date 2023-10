Stadt Ansan will Sitz geplanter Einwanderungsbehörde werden

Photo : YONHAP News

Die Stadtverwaltung von Ansan will sich dafür einsetzen, die geplante Einwanderungsbehörde in der Stadt anzusiedeln.Die Stadtverwaltung habe vor, die Ansiedlung der Einwanderungsbehörde in Ansan aktiv anzustreben, sagte ein Vertreter der Stadtverwaltung am Dienstag.Nach Daten des Innenministeriums mit Stand 2021 leben 94.941 ausländische Einwohner in Ansan. In dieser Hinsicht liegt die Stadt unter den 226 Gebietskörperschaften im Land an der Spitze.Der Anteil der ausländischen Einwohner erreicht 13,2 Prozent der gesamten Einwohnerzahl von Ansan. Die Zahl der ausländischen Bewohner ist zudem ständig gestiegen, und zwar von 89.903 im Jahr 2018 auf 94.941 im Jahr 2021.Die Gründung einer Einwanderungsbehörde hatte Justizminister Han Dong-hoon nach seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt. Er sagte bei einer parlamentarischen Regierungsbefragung am 8. September, dass sich Pläne für die Gründung der Behörde innerhalb der Regierung in der Endphase befänden. Man arbeite an einer rechtlichen Vorbereitung.Wie verlautete, strebten die Provinz Nord-Gyeongsang, die Stadt Gimpo in Gyeonggi und Incheon die Ansiedlung der Einwanderungsbehörde an oder überprüften den Schritt.