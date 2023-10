Präsidialamt will Gesprächsangebot des Oppositionschefs nicht kommentieren

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt will das Gesprächsangebot des Chefs der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, nicht kommentieren.Es gebe dazu nichts zu sagen, teilte ein Sprecher des Amtes am Dienstag gegenüber Reportern mit.Lee hatte mehrmals angeboten, mit Präsident Yoon Suk Yeol zu einem Gespräch zusammenzukommen. Zuletzt hatte der Oppositionschef sein Angebot für ein Einzelgespräch mit Yoon über ein besseres Auskommen der Menschen in Südkorea am vergangenen Freitag erneuert. Das Präsidialamt hatte auf den Vorschlag aber stets reserviert reagiert.Offenbar lehnte das Präsidialamt Gespräche mit Lee, gegen den Ermittlungen laufen, nun effektiv ab.