Regierung will sich bis zum Jahresende besonders auf Ankurbelung der Exporte konzentrieren

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will sich bis zum Jahresende besonders auf die Ankurbelung der Exporte konzentrieren.Der Sprecher des Präsidialamtes Lee Do-woon sprach von positiven Trends bei den Exporten der wichtigsten Industriezweige wie Halbleiter, Automobile und Petrochemie. Die Regierung werde keine Unterstützung scheuen, damit der Trend bei den Ausfuhren fortgesetzt werden könne.Lee verwies auf Investitionen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und aus Saudi-Arabien. In der Angelegenheit werde es noch in diesem Monat einen weiteren Termin geben. Das Präsidialamt hoffe auf die Schaffung qualitativ guter Arbeitsplätze aufgrund dieser Investitionen.Weitere Schwerpunkte der Regierungsarbeit in den verbleibenden Monaten des Jahres seien die Stabilisierung des Lebensunterhalts der Bürger und die nationale Sicherheit, so der Sprecher weiter.