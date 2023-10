Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Bezeichnung als "ständige Bedrohung" in einem Strategiepapier der USA kritisiert.Die Bezeichnung sei eine weitere schwere militärische und politische Provokation gegen Pjöngjang, wurde ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Mittwoch von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zitiert.Die Bezeichnung "ständige Bedrohung" treffe auf die USA am besten zu, die weltweit am meisten Massenvernichtungswaffen besäßen und die ihre atomaren Drohungen gegen Nordkorea seit dem letzten Jahrhundert verschärften.Der Sprecher wies auf den, wie es hieß, rücksichtslosen Akt der Entsendung eines strategischen Atom-U-Boots zur koreanischen Halbinsel hin. Dieses sei mit atomaren Sprengköpfen ausgerüstet gewesen, mit denen sich ein Land zerstören lasse. Dies sei die größte Bedrohung mit Massenvernichtungswaffen.Das US-Verteidigungsministerium hatte jüngst seine "Strategie gegen Massenvernichtungswaffen, 2023" veröffentlicht. Nordkorea, Iran und extremistische Organisationen werden darin als fortwährende Bedrohung eingestuft. Denn sie würden weiterhin den Besitz von Massenvernichtungswaffen anstreben und ihre Kapazitäten in dem Bereich entwickeln.