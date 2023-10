Finanzaufsichtsbehörden Südkoreas und Japans wollen regelmäßige Treffen fortsetzen

Photo : YONHAP News

Die Finanzaufsichtsbehörden Südkoreas und Japans wollen im Dezember ihre regelmäßigen Treffen fortsetzen.Zuletzt hatten die Beratungen im Jahr 2016 stattgefunden.Auf die Wiederaufnahme der gegenseitigen Besuche für Gespräche einigten sich der Vorsitzende von Südkoreas Finanzdienstekommission (FSC), Kim Joo-hyun, und Teruhisa Kurita von der japanischen Finanzdienstekommission am Dienstag in Japan.Das Gespräch zwischen den beiden Behördenchefs sei im Zuge der verbesserte bilateralen Beziehungen arrangiert worden, teilte FSC mit.Neue Gespräche sind demnach für den 19. und 20. Dezember in Seoul vorgesehen.Bei ihrem Treffen am Dienstag einigten sich Kim und Kurita außerdem auf den Austausch ihrer Erfahrungen im Umgang mit dem Klimawandel und der Digitalisierung von Finanzdienstleistungen.Auch über eine Zusammenarbeit für stabile Finanzmärkte wurde den Angaben zufolge gesprochen.