﻿Vereinigungsminister Kim beobachtet Gegebenheiten für innerkoreanischen Austausch genau

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Kim Yung-ho behält die Gegebenheiten für einen innerkoreanischen Austausch genau im Auge.Das sagte Kim in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Yonhap nach den Feierlichkeiten zum 33. Tag der Deutschen Einheit in Hamburg, teilte das Vereinigungsministerium am Dienstag (Ortszeit) mit.Wenn sich internationale Organisationen in Nordkorea engagieren, sollte sich auch Südkorea dementsprechend auf die Wiederaufnahme des Austauschs mit Nordkorea vorbereiten, erklärte Kim.Die Zukunft der innerkoreanischen Wiedervereinigung sei voller Unwägbarkeiten. Sollte sich Südkorea jedoch gut vorbereiten und Mühe geben, sei eine Wiedervereinigung wie in Deutschland möglich, fügte er hinzu.Im Rahmen der Feierlichkeiten traf sich Kim in Deutschland mit Parlaments- und Regierungsvertretern, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland Carsten Schneider.