Verteidigungsministerium: Versuchter Atomwaffeneinsatz bedeutete Ende des nordkoreanischen Regimes

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat Nordkorea vor dem Einsatz von Atomwaffen gewarnt.Sollte Nordkorea den Einsatz von Nuklearwaffen wagen, werde es mit dem Ende seines Regimes konfrontiert sein, hieß es am Mittwoch.Das südkoreanische Militär verfüge über die gemeinsame Einsatzbereitschaft Südkoreas und der USA, mit der jeder Angriff Nordkoreas in überwältigender Weise beantwortet werden könne, hieß es.Das Ministerium kritisierte, dass Nordkorea mit der Festschreibung der Atomwaffenpolitik in seiner Verfassung seine Ambitionen unterstrichen habe, seine nuklearen Fähigkeiten trotz der miserablen Lebensbedingungen seiner Bevölkerung auszubauen.Nordkoreas Oberste Volksversammlung hatte auf ihrer Sitzung im September eine Verfassungsänderung verabschiedet, die die Förderung der Entwicklung von Atomwaffen vorsieht. Das Land hatte im September letzten Jahres die Atomwaffenpolitik gesetzlich verankert.