Regierung will Budgetmittel für Kinder und Jugendliche mit multikulturellem Hintergrund mehr als verdoppeln

Photo : YONHAP News

Die Regierung will nächstes Jahr für die Förderung von Kindern und Jugendlichen aus multikulturellen Familien mehr als doppelt so viel wie in diesem Jahr ausgeben.In ihrem Haushaltsplan für 2024 hat die Regierung 56,8 Milliarden Won (rund 42 Millionen Dollar) hierfür vorgesehen. Dieses Jahr sind es 22,2 Milliarden Won (16,3 Millionen Dollar).Das Ministerium für Gleichstellung und Familie begründete die Budgetaufstockung damit, Bildungslücken bei Kindern und Jugendlichen mit multikulturellem Hintergrund zu verringern und sie dabei zu unterstützen, sich zu globalen Zukunftstalenten zu entwickeln.Im Einklang mit der Staatsaufgabe der Regierung, das maßgeschneiderte Unterstützungssystem für Kinder aus multikulturellen Familien zu stärken, will das Ministerium 16,8 Milliarden Won (etwa zwölf Millionen Dollar) für ein neues Programm einsetzen. In dessen Rahmen werden Kindern aus einkommensschwachen multikulturellen Familien Mittel für Bildungsaktivitäten, darunter den Bücherkauf, bereitgestellt. Der Unterstützung werden Beratungen und ein Fallmanagement zugrunde liegen.Das Ressort plant zudem, 15,6 Milliarden Won (11,5 Millionen Dollar), damit 8,9 Milliarden Won mehr als in diesem Jahr, für das vorhandene Mentoring-Projekt auszugeben. Das Projekt dient der Unterstützung von Schülern mit multikulturellem Hintergrund bei der Eingewöhnung in die Schule. Die Zahl der Nutznießer des Projekts steigt von 4.000 auf 8.000.