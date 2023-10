Politik Südkorea und Niederlande stellen am UN-Hauptquartier hochrangiges Treffen zu KI-Nutzung im Militär vor

Südkorea und die Niederlande haben am Montag (Ortszeit) am UN-Hauptquartier in New York eine Veranstaltung zur Vorstellung des hochrangigen Treffens über die verantwortungsvolle Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Militärbereich (REAIM) abgehalten.



Das gab die südkoreanische Vertretung bei den Vereinten Nationen am Dienstag bekannt.



An der Veranstaltung unter Leitung des niederländischen Abrüstungsbotschafters in Genf, Robert in den Bosch, nahmen etwa 80 Diskussionsteilnehmer und Diplomaten teil. Zu ihnen zählten die Hohe Vertreterin für Abrüstungsfragen der Vereinten Nationen, Izumi Nakamitsu, und die Staatssekretärin für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheitsangelegenheiten im US-Außenministerium, Bonnie Jenkins.



Der südkoreanische Vizebotschafter bei den Vereinten Nationen, Cho Hyeon-woo, sagte, dass beim in Südkorea geplanten zweiten REAIM ein umfassender Ansatz angestrebt werde, an dem sowohl in der KI-Technologie fortgeschrittene als auch unterentwickelte Länder beteiligt sein würden. Auch werde die Förderung des Dialogs zwischen Multi-Stakeholdern, darunter Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, angestrebt.



REAIM (Summit on Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain) ist die erste internationale Konferenz zur verantwortungsvollen KI-Nutzung im Militärbereich. Das erste Treffen wurde gemeinsam von Südkorea und den Niederlanden im Februar in Den Haag veranstaltet. Das zweite Treffen ist im kommenden Jahr in Südkorea geplant.