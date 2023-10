Geheimdienst mahnt zu Vorsicht wegen nordkoreanischer Hackerangriffe auf südkoreanische Schiffbauer

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Hackergruppen haben laut dem südkoreanischen Geheimdienst NIS in letzter Zeit südkoreanische Schiffbauer ins Visier genommen.Der Nachrichtendienst gab heute in einer Pressemitteilung bekannt, dass Nordkorea jüngst intensive Hackerangriffe auf südkoreanische Schiffbauunternehmen verübt habe, um seine Seestreitmacht zu stärken.Der Behörde zufolge wurden zwischen August und September mehrere Angriffsversuche einer nordkoreanischen Hackerorganisation auf führende Schiffbauer in Südkorea entdeckt. Sie sei vor allem über Computer von Unternehmen für die IT-Wartung und -Reparatur auf Umwegen in Computer von Schiffbauern eingedrungen oder habe durch die Versendung von Phishing-Mails an Mitarbeiter Schadprogramme installieren lassen.Der Geheimdienst vermutete als Grund für Angriffe auf Schiffbauer den Befehl von Machthaber Kim Jong-un, mittelgroße und große Kriegsschiffe zu bauen. Die Behörde rief die Schiffbauer und Hersteller von Zulieferteilen zu einem gründlichen Sicherheitsmanagement auf.