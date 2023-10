Südkorea und Japan führen ersten strategischen Dialog auf Vizeministerebene seit neun Jahren

Photo : YONHAP News

Südkorea und Japan kommen heute zu ihrem ersten strategischen Dialog auf Vizeministerebene seit neun Jahren zusammen.Südkoreas Außenministerium teilte mit, dass der stellvertretende Minister Chang Ho-jin und sein japanischer Amtskollege Masataka Okano sich in Seoul zu Beratungen treffen werden. Damit würden die 2005 begonnenen Gespräche über regionale und internationale Fragen fortgesetzt.Seit Oktober 2014 hatten die Gespräche in diesem Format aufgrund angespannter Beziehungen nicht mehr stattgefunden.Zuletzt waren mehrere Kanäle für die strategische Kommunikation wieder in Betrieb genommen worden. Dem war im März eine Einigung beider Länder über Entschädigungen für Opfer der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit vorausgegangen.Im Anschluss an den heutigen Strategiedialog wird Okano dem südkoreanischen Außenminister Park Jin einen Höflichkeitsbesuch abstatten.