USA fordern von China Eingreifen wegen nordkoreanischen Öltankers nahe chinesischem Gewässer

Photo : YONHAP News

Die USA haben China zur Einflussnahme aufgefordert, nachdem ein Sanktionen unterliegender nordkoreanischer Öltanker nahe chinesischem Gewässer gesichtet worden war.Peking könne eine konstruktive Rolle spielen, indem es sich in einige der destabilisierenden Handlungen Nordkoreas einmische, sagte der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, am Mittwoch.Er kenne zwar keine Details. Versuche, mit einem nordkoreanischen Tanker Sanktionen zu unterlaufen, wären jedoch Besorgnis erregend, sagte er auf entsprechende Berichte angesprochen.Der US-Auslandssender Voice of America hatte zuvor am Mittwoch berichtet, dass der Online-Service für Schiffsverfolgung Marine Traffic am Montag den nordkoreanischen Öltanker Mu Bong 1 in Gewässern nahe dem chinesischen Hafen von Ningbo-Zhousan gesichtet habe. Das Schiff soll zuvor in Verstöße gegen UN-Sanktionen verwickelt gewesen sein.Auch auf Pjöngjangs Behauptung, dass es seine Aktivitäten in Bezug auf Waffen wegen Feindseligkeit der USA intensiviere, wurde der Sprecher angesprochen. Er betonte, dass die USA in keiner Weise irgendwelche feindseligen Absichten hegten.Das endgültige Ziel der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel schließe den festen Willen der USA mit ein, sich ohne Vorbedingungen mit Nordkorea zusammenzusetzen. An dieser Haltung werde festgehalten, sagte der Sprecher weiter.