﻿Finanzminister Choo will Überwachung der Finanzmärkte verstärken

Finanzminister Choo Kyung-ho hat eine verstärkte Überwachung der inländischen und internationalen Finanzmärkte angekündigt.Auf einer Dringlichkeitssitzung am Donnerstag sagte Choo, dass aufgrund anhaltender Schwankungen am globalen Finanzmarkt auch die Volatilität am südkoreanischen Finanzmarkt zunehme.Die Regierung werde aktiv auf den spekulativen Handel reagieren, um Unruhe auf dem Devisenmarkt zu verhindern. Wenn nötig, würden rechtzeitig Maßnahmen zur Stabilisierung des Anleihemarktes ergriffen werden.Außerdem wies er darauf hin, dass sich die Verlangsamung des Preisanstiegs bei Dienstleistungen, der ein wichtiger Inflationstreiber war, fortgesetzt habe. Deshalb dürften sich die Preise ab Oktober wieder stabilisieren.Choo sagte angesichts der zunehmenden Volatilität der internationalen Ölpreise aber auch, dass die Regierung weiterhin wachsam bleiben und ihr Bestes tun werde, um die Alltagspreise zu stabilisieren.