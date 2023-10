Bericht: Russland zeigt Interesse an nordkoreanischen Arbeitskräften für Bauprojekte

Russland bekundet offenbar Interesse an Arbeitskräften aus Nordkorea für seine Bauprojekte in der Region Primorje.Russische Medien, darunter die Nachrichtenagentur Tass, meldeten, dass für die bis 2025 geplanten Bauprojekte 17.300 Arbeitskräfte gebraucht würden. Bauunternehmen in der Region würden gerne ausländische Arbeiter beschäftigen, darunter aus Nordkorea, China und Usbekistan.Als Reaktion auf den Start einer ballistischen Langstreckenrakete (ICBM) durch Nordkorea nahmen die Vereinten Nationen im Dezember 2017 die Resolution 2397 gegen Nordkorea an. Diese verbietet den Einsatz nordkoreanischer Arbeitskräfte durch ein drittes Land.Russland will seine fernöstliche Region entwickeln. In der Region hatte sich zuletzt der Arbeitskräftemangel verschärft. Das liegt unter anderem auch daran, dass junge Menschen als Soldaten für den Krieg in der Ukraine abgeworben wurden.