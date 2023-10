Bislang 800 Millionen Passagiere auf internationalem Flughafen Incheon

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Passagiere auf dem internationalen Flughafen Incheon hat die Marke von 800 Millionen übertroffen.Die Flughafengesellschaft Incheon International Aiport Corporation teilte mit, am gestrigen Mittwoch sei der 800-millionste Passagier mit dem Flug OZ 202 von Asiana Airlines in die USA abgeflogen.Es habe eine symbolische Bedeutung für die Normalisierung des Betriebs des Flughafens nach der Überwindung der Corona-Pandemie, hieß es weiter.Der Incheon International Flughafen wurde 2001 eröffnet. Es dauerte vier Jahre und sieben Monate, bis die akkumulierte Zahl der Reisenden an dem Flughafen die Marke von 100 Millionen übertraf.