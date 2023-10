Verbraucherpreise steigen im September um 3,7 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Inflationsrate in Südkorea hat nach August auch im September über drei Prozent gelegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Donnerstag stieg der Verbraucherpreisindex im September gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent auf 112,99.Die Inflationsrate legte im September stärker zu, nachdem im August mit 3,4 Prozent erstmals seit drei Monaten wieder die Drei-Prozent-Marke übertroffen worden war.Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte verteuerten sich gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent. Dazu trugen vor allem die landwirtschaftlichen Erzeugnisse mit einer kräftigen Teuerung von 7,2 Prozent bei.Der Preisindex für Güter des täglichen Bedarfs kletterte gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozent. Der Index umfasst 144 Artikel mit hoher Kaufhäufigkeit und hohem Anteil an den Ausgaben.Ein Beamter des Statistikamtes analysierte, dass der Anstieg der Agrarpreise und die deutliche Verlangsamung des Preisrückgangs bei Ölprodukten offenbar als Aufwärtsdruck gewirkt hätten.