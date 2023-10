Präsident Yoon lobt zum World Korean Day Auslandskoreaner

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat erklärt, dass die Präsenz der Landsleute im Ausland eine wichtige Kraft zur Unterstützung der Fähigkeiten der Republik Korea geworden sei.Die entsprechende Äußerung machte Yoon heute bei einer Zeremonie zum 17. World Korean Day in Seoul. Der Tag wird für die Harmonie und den Austausch mit Auslandskoreanern seit 2007 jährlich am 5. Oktober gefeiert.Die Auswanderung von Landsleuten ins Ausland in den letzten 120 Jahren habe zwar einen steinigen Anfang gehabt. Jedoch sei dank großer Bemühungen die Migrations- und Wirtschaftsgeschichte der großen Koreaner geschrieben worden, sagte er.Yoon versprach, mit der Agentur für Auslandskoreaner im Zentrum die Koreaner in aller Welt noch sorgfältiger zu beachten und das globale Netzwerk zu stärken.Kim Byung-jik, Ko-Präsident der Föderation Koreanischer Vereinigungen in den USA, dankte Yoon für die Erfüllung seines Versprechens, eine Behörde für Auslandskoreaner zu gründen.Die Zeremonie zum World Korean Day fand im Rahmen der Jahresversammlung der Führer von Koreanergemeinden weltweit statt, die bis Freitag andauert.