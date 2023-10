DAPA-Chef besucht Indonesien wegen Zahlungsversäumnis bei gemeinsamem Kampfjet-Projekt

Photo : YONHAP News

Der Leiter der südkoreanischen Behörde für Rüstungsbeschaffung ist am Mittwoch nach Indonesien gereist, um über den unbezahlten Anteil Jakartas an den Kosten für ein gemeinsames Projekt zur Kampfjet-Entwicklung zu sprechen.Eom Dong-hwan, Minister der Defense Acquisition Program Administration (DAPA), werde sich mit ranghohen Beamten des indonesischen Verteidigungsministeriums beraten, teilte die Behörde am Donnerstag mit.Im Gegenzug für die Übernahme von 20 Prozent der Projektkosten zur Entwicklung des koreanischen Kampfjets KF-21 hatte Indonesien technische Daten geliefert bekommen.Von seinem Anteil in Höhe von 1,7 Billionen Won (1,26 Milliarden Dollar) hatte Indonesien bis Januar 2019 227,2 Milliarden Won (165 Millionen Dollar) gezahlt. Seitdem waren die Zahlungen eingestellt, bevor sie im November 2022 wieder aufgenommen wurden. Im Moment ist das Land mit Zahlungen von über 800 Milliarden Won (rund 590 Millionen Dollar) im Rückstand.Indonesien kündigte zwar an, bis Ende Juni einen Zahlungsplan vorzulegen, hat dies jedoch bislang nicht getan.