Koreaner trauern um österreichische Krankenschwester Margaret Pissarek

Photo : YONHAP News

In Südkorea trauern viele Menschen um die jüngst verstorbene Krankenschwester Margaret Pissarek, die ihr Leben für Menschen mit Morbus Hansen gewidmet hatte.Ihre edle Absicht, der Insel Sorok Hoffnung gebracht zu haben, findet Anklang bei vielen Menschen.Nach dem Abschluss einer Krankenpflegeschule in Innsbruck im Jahr 1955 wurde Margaret Pissarek 1962 auf Vermittlung der Hilfsorganisation Damien Foundation auf die südkoreanische Insel Sorok entsandt.Auch nach dem Ende ihres offiziellen Entsendezeitraums blieb sie auf Sorok und betreute gemeinsam mit Krankenschwester Marianne Stöger seit 1966 als Freiwillige Leprapatienten.Aufgrund des verschlechterten Gesundheitszustands kehrte sie 2005 nach Österreich zurück.Auch zum Traueraltar, der in der Gedenkhalle für "Marianne und Margaret" auf Sorok errichtet wurde, reisen Trauernde von weit her an, um der Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen.Der Koreanische Krankenpflegeverband veranstaltete eine Gedenkfeier, um den edlen Geist der Verstorbenen zu ehren. Die Organisation wird bis Sonntag einen Traueraltar geöffnet halten.Das Erzbistum Gwangju der römisch-katholischen Kirche hielt in der Im-dong Kathedrale eine Gedenkmesse ab.