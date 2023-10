Nationales Südkorea will bei Messe INTERGEO in Berlin für koreanisches Adressensystem werben

Südkorea will bei der anstehenden Fachmesse INTERGEO in Berlin für die Vorzüge seines Adressensystems werben.



Das Ministerium für Inneres und Sicherheit teilte am Donnerstag mit, bei der Messe vom 10. bis 12. Oktober einen Pavillon hierfür zu betreiben.



Die INTERGEO ist die weltgrößte Messe im Bereich raumbezogener Informationen. Dieses Jahr nehmen über 100 Länder und 400 Fachunternehmen daran teil. Auf dem Programm stehen Ausstellungen von Technologien zu den Themen digitale Zwillinge, smarte Städte, Metaverse und 4D-Geodaten sowie eine Konferenz.



Südkorea führte 2014 ein auf Straßennamen basierendes Adressensystem in vollem Umfang ein. Das Land hat seitdem das Adressensystem erweitert und weiterentwickelt, so dass auch für Berge, Küsten und verschiedene Anlagen Standortinformationen vergeben wurden.



Tansania und Äthiopien überprüfen wohlwollend die Einführung des südkoreanischen Adressensystems.