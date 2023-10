Außenminister: Südkorea strebt gesunde und reife Beziehungen zu China an

Photo : YONHAP News

Südkorea ist laut seinem Außenminister bestrebt, die Beziehungen zu China wieder gesund und reif zu gestalten.Die entsprechende Äußerung machte Außenminister Park Jin am Donnerstag in seinem Vortrag bei einem Seminar in Seoul.Mit Verweis auf das 30. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und China im vergangenen Jahr sagte Park, dieses Jahr stelle den Beginn neuer 30 Jahre dar.Er betonte, dass Südkorea eine selbstsichere und entschlossene Diplomatie gegenüber China betreibe. Das Land werde den Austausch mit China auf hochrangiger Ebene und die strategische Kommunikation auf stabile Weise fortsetzen.Südkorea, China und Japan sprechen darüber, ein Außenministertreffen zur Vorbereitung eines Dreiergipfels im November in Busan abzuhalten. Es wird erwartet, dass der chinesische Außenminister Wang Yi aus diesem Anlass nach Südkorea kommen wird.