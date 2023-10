﻿Südkorea und Japan führen ersten strategischen Dialog auf Vizeministerebene seit neun Jahren

Photo : YONHAP News

Südkorea und Japan haben heute in Seoul ihren ersten strategischen Dialog auf Vizeministerebene seit neun Jahren abgehalten.Südkoreas Außenministerium teilte am Donnerstag mit, dass der stellvertretende Minister Chang Ho-jin und sein japanischer Amtskollege Masataka Okano zum 14. strategischen Dialog zusammengekommen seien.Es habe eine intensive Diskussion über die bilateralen Beziehungen und regionale und globale Angelegenheiten gegeben.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums erklärte, dass sich die beiden Vizeminister darauf geeinigt hätten, die Provokationen und nuklearen Bedrohungen Nordkoreas scharf zu verurteilen. In Kooperation mit Japan und den USA werde ein gemeinsames Vorgehen mit der internationalen Gemeinschaft angestrebt.Die bilateralen Gespräche über regionale und internationale Fragen wurden 2005 begonnen.Seit Oktober 2014 hatten die Gespräche in diesem Format aufgrund angespannter Beziehungen nicht mehr stattgefunden.