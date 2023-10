CBS: Nordkorea begann mit Transfer von Artillerie nach Russland

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut einem Medienbericht mit dem Transfer von Artillerie nach Russland begonnen.Das berichtete der US-Sender CBS News am Donnerstag unter Berufung auf einen US-Beamten.Es sei jedoch unklar, ob es sich um Lieferungen im Rahmen einer neuen Einigung für die langfristige Bereitstellung oder eine begrenzte Lieferung handele. Auch sei nicht bekannt, was Nordkorea im Gegenzug erhalte.Die Lieferung, über die berichtet wurde, könnte ein Ergebnis des Spitzentreffens zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sein, das im letzten Monat in Russland stattgefunden hatte.Putin hatte nach dem Gipfeltreffen angedeutet, dass er mit Kim über die militärische Zusammenarbeit gesprochen habe.KBS bat das US-Verteidigungsministerium um eine Bestätigung des Berichts. Aus dem Pentagon hieß es, es gebe früheren Bemerkungen der Amtssprecher nichts hinzuzufügen.Beamte der US-Regierung inklusive des Pentagons hatten zuvor mehrmals erklärt, dass Waffengeschäfte zwischen Pjöngjang und Moskau eine Verletzung von UN-Sicherheitsratsresolutionen darstellten. Nordkorea hätte einen Preis für solche Geschäfte zu zahlen, wurde gewarnt.