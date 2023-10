Weißes Haus unterstützt Besuch von Senatsdelegation in Südkorea, China und Japan

Photo : YONHAP News

Das Weiße Haus hat Unterstützung für den Besuch einer Senatsdelegation in Südkorea, China und Japan zum Ausdruck gebracht.Das sagte Sprecherin Karine Jean-Pierre am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Washington. Sie war gefragt worden, ob es Gespräche mit dem Weißen Haus über den Besuch gibt.Drei demokratische und drei republikanische Senatoren wollen in der kommenden Woche die drei nordostasiatischen Länder besuchen. Angeführt wird die Abordnung vom Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer. Bei den Besuchen soll über die Themen Sicherheit und Wirtschaft gesprochen werden.In Südkorea wollen die US-Politiker laut Berichten Präsident Yoon Suk Yeol und weitere ranghohe Beamte treffen. Auch Gespräche mit Abgeordneten, Vertretern der politischen Parteien und Wirtschaftsvertretern sind vorgesehen.