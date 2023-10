Seoul: Erste Einleitung von Fukushima-Wasser ins Meer entsprach internationalen Standards

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der südkoreanischen Regierung hat die erste Einleitung von Fukushima-Wasser ins Meer internationalen Standards entsprochen.Das teilte das Ministerium für Ozeane und Fischerei am Donnerstag bei der 45. Sitzung der Vertragsparteien der Londoner Konvention und 18. Sitzung der Vertragsparteien des Londoner Protokolls mit. Die Beratungen finden am Hauptsitz der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) in London statt.Südkoreas Ministerium berichtete in der Sitzung, dass die erste Runde der Einleitung des nuklear belasteten Kühlwassers ins Meer einer technischen Überprüfung der internationalen Gemeinschaft unterlegen habe. Unter anderem habe die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) den Vorgang überwacht. Das Verfahren sei planmäßig erfolgt und dabei sei internationalen Standards entsprochen worden.Die Weltgemeinschaft müsse weiterhin dafür Sorge tragen, dass die Verklappung die Meeresumwelt nicht belastet. Südkorea habe immer wieder auf einen sicheren und vernünftigen Umgang mit dem Kühlwasser gepocht.Südkorea bat Japan, die Aufbereitung und Entsorgung des Wassers in sicherer Weise und im Einklang mit den Umweltschutzstandards durchzuführen.Die IMO-Mitglieder stimmen bei dem jährlichen Treffen über Änderungen am Londoner Protokoll von 1996 ab.