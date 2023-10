Südkoreas Währungsreserven schrumpfen im September erneut

Photo : YONHAP News

Südkoreas Währungsreserven sind aufgrund des starken US-Dollars den zweiten Monat in Folge geschrumpft.Nach Angaben der Bank of Korea am Freitag gingen die Währungsreserven Ende September gegenüber dem Vormonat um 4,18 Milliarden Dollar auf 414,12 Milliarden Dollar zurück.Die Zentralbank führte das Ergebnis auf den gesunkenen Wert der auf andere Währungen lautenden Vermögenswerte bei der Umrechnung in US-Dollar zurück. Als weiterer Grund wurden Maßnahmen zur Verringerung der Volatilität auf dem Devisenmarkt genannt.Südkorea hortet mit Stand Ende August den weltweit neuntgrößten Währungsschatz.