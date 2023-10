US-Diplomatin: Washington schließt Präventivschlag gegen Nordkoreas Raketen aus

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung will einen Präventivschlag zur Abschreckung der Bedrohungen durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen nicht erwägen.Entsprechendes äußerte die Unterstaatssekretärin für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheit im US-Außenministerium, Bonnie Jenkins, am Donnerstag (Ortszeit).Sie sagte, dass Südkorea, die USA und Japan intensive Diskussionen darüber hätten, wie man mit Nordkoreas Drohungen, dessen Interkontinentalraketen (ICBM) und all den Tests, die es durchführe, umgehen wolle.Zuvor hatte Victor Cha vom Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) argumentiert, dass die USA eine neue deklaratorische Politik, einschließlich präemptiver Maßnahmen, erwägen müssen, um künftige ICBM-Starts Nordkoreas zu neutralisieren.Das heiße, dass die USA erklärten, dass sie das Recht hätten, Raketen abzuschießen, die auf Japan, Hawaii oder die Westküste der USA gerichtet seien, erläuterte der Korea-Experte.