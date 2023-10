Ukrainische Abgeordnete sprechen in Südkorea mit Landminister über Kooperation bei Wiederaufbau

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von nach Südkorea gereisten ukrainischen Abgeordneten hat mit Landminister Won Hee-ryong die Zusammenarbeit bei Wiederaufbauprojekten in der Ukraine besprochen.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr gab am Freitag bekannt, dass Won, die ukrainischen Abgeordneten und der ukrainische Botschafter in Südkorea am Donnerstagabend zu Gesprächen zusammengekommen seien.Andrii Nikolaienko, Co-Präsident der Koreanisch-Ukrainischen Parlamentarischen Freundschaftsgesellschaft, sagte dabei, es gebe viele Projekte, die noch vor dem Kriegsende durchgeführt werden könnten. Er fügte hinzu, dass Projekte im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und der Ressourcenentwicklung vielversprechend seien.Won sagte, dass auch westliche Länder, darunter Deutschland, und internationale Organisationen hofften, mit Südkorea bei Wiederaufbauprojekten in der Ukraine zusammenzuarbeiten. Er versprach, die Beteiligung von Unternehmen an solchen Projekten aktiv auf dem Wege einer internationalen Kooperation zu unterstützen.