Premier Han besucht vier europäische Staaten

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo reist vom 8. bis 15. Oktober nach Frankreich, Dänemark, Kroatien und Griechenland.Nach Angaben des Büros des Ministerpräsidenten am Freitag wird Han am Sonntag nach Frankreich aufbrechen. Er werde am Montag in Paris an einem Symposium zur Expo 2030 in Busan teilnehmen.Han werde sich dabei dafür einsetzen, die Entschlossenheit der Koreaner für die Austragung der Weltausstellung in Busan und den Charme der südöstlichen Hafenstadt bekannt zu machen.Am selben Tag wird sich Han mit der französischen Premierministerin Élisabeth Borne treffen, um über Wege zur Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und Frankreich zu diskutieren.Han wird anschließend vom 10. bis 11. Oktober zu einem offiziellen Besuch nach Dänemark weiterreisen. Dort ist ein Gespräch mit Ministerpräsidentin Mette Frederiksen geplant. Han wird als erster südkoreanischer Premier seit zehn Jahren den nordeuropäischen Staat besuchen.Vom 11. bis 12. Oktober reist er nach Kroatien. Das wird der erste Besuch eines Südkoreaners auf Spitzenebene seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern sein.Die letzte Station seiner Europa-Reise ist Griechenland. Während seines offiziellen Besuchs vom 12. bis 14. Oktober wird Han mit Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis zu Gesprächen zusammenkommen.