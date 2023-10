Präsident Yoon spricht heute mit Lehrkräften über Wiederherstellung der Lehrerautorität

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird heute Lehrkräfte treffen, um sich ihre Meinungen zu Maßnahmen zur Wiederherstellung der Lehrerautorität anzuhören.Das teilte ein Beamter des Präsidialamtes in einem Telefonat mit KBS mit. Da nun vier Gesetze zum Schutz der Lehrerautorität beschlossen worden seien, würden Meinungen von Lehrern vor Ort angehört und Diskussionen über weitere Erfordernisse geführt.Wie verlautete, werde das Treffen im Präsidialamt im Seouler Bezirk Yongsan stattfinden. Dazu seien Erzieher an Kindergärten und Lehrkräfte an Grund-, Mittel- und Oberschulen eingeladen worden.Nach dem Selbstmord einer Grundschullehrerin in Seoul im Juli hatte Yoon bei Kabinettssitzungen und Treffen mit seinen Chefsekretären die Entschlossenheit bekundet, wieder für mehr Autorität der Lehrkräfte zu sorgen.