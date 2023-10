Deutscher Koreanist hält in Seoul Vortrag über Hangeul

Photo : KBS News

Die Behörde für Kulturerbe veranstaltet am Montag einen öffentlichen Vortrag zum Thema „Hangeul aus Sicht eines Deutschen“.Der Vortrag finde anlässlich des Hangeul-Tags im Dondeokjeon im Palast Deoksu in Seoul statt, gab die Behörde am Freitag bekannt.Bei der Veranstaltung wird Dr. Albrecht Huwe, emeritierter Professor an der Universität Bonn, über den Sinn und Wert des koreanischen Alphabets aus der Perspektive eines ausländischen Wissenschaftlers sprechen.Professor Huwe hat in Deutschland koreanische Literatur unterrichtet und rund 50 Jahre lang Hangeul erforscht.In seinem Vortrag wird er außerdem seine Beweggründe für das Erlernen von Hangeul erläutern. Auch auf die Bedeutung des Hangeul in der Weltgeschichte und dessen Potenzial und Wert im digitalen Zeitalter will er im Rahmen seines Vortrags eingehen.Ein Beamter der Verwaltung des Palastes Deoksu sagte, der Vortag werde die Gelegenheit bieten, die Universalität und Besonderheit der koreanischen Kultur aus dem Blickwinkel eines Ausländers zu betrachten, der auf diesem Gebiet forsche.