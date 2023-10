Umfrage: US-Bürger uneins über Truppenmobilisierung im Falle nordkoreanischer Invasion in Südkorea

Photo : Getty Images Bank

Einer Umfrage zufolge sind die US-Amerikaner geteilter Meinung darüber, ob die USA im Falle einer nordkoreanischen Invasion zur Unterstützung Südkoreas ihre Truppen einsetzen sollten.Die im Auftrag der Denkfabrik Chicago Council on Global Affairs (CCGA) durchgeführte Umfrage ergab, dass 50 Prozent der Befragten eine Truppenmobilisierung befürworteten. 49 Prozent sprachen sich dagegen aus.Der Anteil der Befürworter ist der niedrigste seit 2017, damals waren es 62 Prozent.Das Ergebnis deutet darauf hin, dass die Unterstützung für ein Eingreifen im Krisenfall auf der koreanischen Halbinsel in der US-amerikanischen Öffentlichkeit gesunken ist, obwohl die USA angesichts der zugenommenen Sicherheitsbedrohungen aus Nordkorea für Südkorea ihre Zusage zur erweiterten Abschreckung bekräftigt haben.Der Anteil der Befürworter eines Truppeneinsatzes für Südkorea lag zudem unterhalb der Quote der Unterstützer eines Eingreifens im Falle eines russischen Überfalls auf ein NATO-Mitglied wie Deutschland. Der Wert lag bei 64 Prozent.Die Umfrage wurde vom 7. bis 18. September vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos durchgeführt. Die Fehlerspanne wurde mit plus/minus zwei Prozentpunkten angegeben.