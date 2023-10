Rekordwarmer September in Korea und der Welt

Photo : YONHAP News

Im September sind sowohl in Korea als auch in der Welt Temperaturrekorde registriert worden.Das Wetteramt teilte mit, die Durchschnittstemperatur im vergangenen Monat habe in Korea 22,6 Grad Celsius betragen und sei damit um 2,1 Grad Celsius höher gewesen als der Richtwert aus dem Jahr 1973. Damals wurde der Wetterdienst zur präzisen Beobachtung erstmals landesweit eingerichtet.Nach dem Kopernikus-Bericht zum Klimawandel der Europäischen Union lag die Durchschnittstemperatur der Erde im September bei 16,38 Grad Celsius und war damit so hoch wie noch nie. Diese habe 1,75 Grad Celsius über dem Durchschnittswert verglichen mit demselben Zeitraum im vorindustriellen Zeitalter gelegen. Damit wurde das Klimaziel des Pariser Abkommens verfehlt.Gemäß dem globalen Klimaschutzabkommen aus dem Jahr 2015 wird das Ziel verfolgt, die Erderwärmung im Vergleich zum Zeitalter vor der Industrialisierung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.