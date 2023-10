﻿Wissenschaftsminister Lee Jong-ho und saudischer Amtskollege kommen in Seoul zusammen

Photo : YONHAP News

Wissenschaftsminister Lee Jong-ho ist am Freitag in Seoul mit seinem saudi-arabischen Amtskollegen Abdullah Alswaha zusammengekommen.Das teilte das südkoreanische Wissenschaftsministerium am Freitag mit.Dabei hätten sie die Bedeutung der digitalen Innovation betont und Möglichkeiten zur Umsetzung der Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) erörtert.Bei dem Treffen habe Minister Lee koreanische IKT-Unternehmen aufgefordert, sich aktiv an dem saudi-arabischen Städtebau-Projekt Neom City zu beteiligen.Das bilaterale Treffen habe im Rahmen eines offiziellen Besuchs von Minister Alswaha in Südkorea stattgefunden.